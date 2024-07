Pas assez de bébés, le Grütli déserté, l'eau trouble des piscines

Le manque de souveraineté numérique de la Suisse, mais aussi l'attitude de la Confédération face aux Yéniches et l'absence de conseillers fédéraux au Grütli pour le 1er août font les titres de la presse dominicale.

Pas assez de bébés, finie la prospérité

La baisse de la natalité, notamment en Suisse, aura des effets massifs sur la prospérité, indique Le Matin Dimanche, en se référant à un rapport de l'OCDE. Cette tendance va entraîner «de graves difficultés économiques et sociales pour les générations futures», assure le «Panorama de la société 2024» de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le nombre de personnes de plus de 65 ans devrait passer de 30% en 2020 à 59% de la population en 2060.

Cette évolution «mettra les pouvoirs publics à rude épreuve sur les plans social et économique, à cause de l'augmentation prévisible des dépenses qu'il faudra consacrer aux retraités et aux services de santé», ajoute le rapport. Le taux de fécondité était de 1,5 en 2022 dans les 38 pays les plus développés de la planète, alors qu'il faut 2,1 enfants par femme pour maintenir une population constante. En Suisse, ce taux est passé de 1,52 en 2021 à 1,33 en 2023.

Yéniches: la Suisse a-t-elle commis un «génocide culturel»?

Le Conseil fédéral a commandé un avis de droit pour examiner le rôle de la Suisse dans le traitement des Yéniches, affirme la NZZ am Sonntag. L'expertise doit notamment déterminer si les acteurs impliqués et l'Etat fédéral ont commis un génocide ou des crimes contre l'humanité à l'encontre des gens du voyage.

L'oeuvre d'entraide «Les Enfants de la Grand-route», créée en 1926 par la fondation Pro Juventute et cofinancée par la Confédération, était chargée de retirer les enfants des gens du voyage et de les placer dans des foyers ou des familles d'accueil, avec l'objectif de les éduquer pour en faire des «membres utiles» de la société. Les associations yéniches dénoncent un «génocide culturel» et demandent une reconnaissance. L'expertise devrait être disponible d'ici à l'automne et le Conseil fédéral devrait y réagir d'ici à la fin de l'année.

La Suisse manque de souveraineté numérique

La Suisse dépend beaucoup trop d'un nombre limité de fournisseurs comme Google, Microsoft ou SAP en matière informatique, alerte une étude de la Haute École spécialisée bernoise (BHF), relayée par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Le modèle d'affaires de ces sociétés repose en grande partie sur le système de l'enfermement propriétaire qui lie si étroitement le client à un fournisseur qu'il lui est de facto impossible d'en changer.

Conséquences: «une sécurité informatique limitée, une insécurité juridique, des coûts incontrôlables, une flexibilité réduite et une innovation guidée par des intérêts tiers», énumère l'étude, qui relève que les autres nations prennent nettement plus au sérieux que la Suisse la souveraineté numérique. La BHF préconise d'utiliser des logiciels libres.

Pas de conseiller fédéral au Grütli le 1er août!

Alors qu'aucun conseiller fédéral ne prononcera cette année de discours au Grütli (UR) lors de la célébration de la fête nationale du 1er août, la SonntagsZeitung révèle que c'était un ministre de droite qui aurait dû le faire. Mais les représentants de l'UDC et du PLR du gouvernement fédéral se sont soit désistés, soit ont été sollicités trop tard ou soit n'ont pas été sollicités du tout.

La Société suisse d'utilité publique (SSUP), qui gère depuis 160 ans la prairie située au bord du lac des Quatre-Cantons, ne voit cependant pas d'inconvénient à ce qu'aucun membre du Conseil fédéral n'intervienne. Elle dit vouloir accorder plus d'importance au thème de l'utilité publique en cette «année de transition».

Critiques autour d'un poste prestigieux pour Yannick Buttet

La chambre valaisanne du tourisme doit se réunir mardi au sujet de son président nouvellement élu, Yannick Buttet, écrit le SonntagsBlick. L'ancien conseiller national (PDC/VS), condamné définitivement à deux reprises, une fois pour harcèlement sexuel et une fois pour contrainte, est dans sa nouvelle fonction indirectement le chef d'une de ses victimes.

Une pétition, qui demande sa destitution, a récolté plus de 5000 signatures. Les critiques sur sa nomination fusent également des rangs de son propre parti. Il est scandaleux que M. Buttet obtienne à nouveau un emploi prestigieux pendant sa période probatoire, déclare dans le journal Christina Bachmann-Roth, présidente des Femmes du Centre.

Les piscines nagent en eaux troubles

Les piscines connaissent de fréquents problèmes de qualité d'eau en Suisse, montrent les données des laboratoires cantonaux de l'année dernière, reprises par le SonntagsBlick. Près d'un tiers de celles examinées dans le canton de Zurich ont affiché des valeurs problématiques et près de la moitié des 89 sites contrôlés dans le canton de Berne ont fait l'objet de réclamations. En Argovie, 44 des 45 établissements de bains vérifiés ont fait l'objet de critiques.

Un motif de réclamation particulièrement fréquent était un taux de chlorate trop élevé. Ce dernier nuit à l'absorption d'oxygène et peut endommager les reins. La chimiste cantonale argovienne Alda Breitenmoser donne cependant dans le journal une bonne note aux piscines suisses, les problèmes étant corrigés rapidement la plupart du temps.

228 milliards nécessaires pour rénover les bâtiments énergivores

La rénovation de tous les immeubles d'habitation énergivores en Suisse coûterait 228 milliards de francs d'ici à 2050, révèle la NZZ am Sonntag, citant une analyse de la société de conseil immobilier Wüest & Partner. Elle comprend l'amélioration des fenêtres et de l'enveloppe des bâtiments ainsi que le remplacement des systèmes de chauffage aux combustibles fossiles. 931'000 bâtiments résidentiels devraient être entièrement rénovés pour atteindre les objectifs climatiques d'ici à 2050.

Selon l'étude, le financement est «tout à fait réaliste» d'un point de vue économique, mais la rentabilité dépend fortement de la puissance économique de la région concernée. Plus le niveau des prix locaux est élevé, plus la rénovation des appartements en location est attractive.

