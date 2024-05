La présidente du Pérou, Dina Boluarte, montre ses bijoux lors d'une conférence de presse à Lima, Pérou, le 5 avril 2024. Le 5 avril, Dina Boluarte a nié posséder des montres Rolex et d'autres bijoux d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Plus tard, elle a admis devant les enquêteurs avoir commis une «erreur», en acceptant les montres de son «ami» le gouverneur d'Ayacucho, et qu'elle les lui avait rendues. (archives)

KEYSTONE