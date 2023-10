Rony Brauman a notamment dirigé Médecins sans frontières (MSF) entre 1982 et 1994 (image d'illustration). ATS

Figure emblématique de l'humanitaire, Rony Brauman donnera une conférence lundi à Genève. L'ancien président de Médecins sans frontières (MSF) y évoquera les défis auxquels les organisations qui viennent en aide sont confrontées.

Celles-ci doivent d'une part faire face à des besoins financiers colossaux, indique le Centre d'études humanitaires de l'Université de Genève sur son site. Selon l’ONU, il faut en effet 55 milliards de dollars pour venir en aide aux 250 millions de personnes touchées par les conflits, le changement climatique, les catastrophes naturelles et les épidémies.

D'autre part, ces organisations sont toujours plus souvent prises pour cible.

Connu pour sa réflexion critique sur l'action humanitaire, Rony Brauman évoquera ces enjeux et la dynamique des actions humanitaires qui peuvent se développer grâce aux collaborations des différentes organisations présentes à Genève.

Engagé dans l'humanitaire depuis 1977, le Français de 73 ans, né à Jérusalem, a été à la tête de MSF entre 1982 et 1994. Il est l'auteur notamment de «Penser dans l’urgence» (éd. Seuil, 2006) et «Guerres humanitaires? Mensonges et intox» (éd. Textuel, 2018), ouvrages dans lesquels il questionne entre autres l'instrumentalisation de l'action humanitaire.

La conférence est prévue à 18h00 à l'issue des Assises de l'humanitaire, organisées en marge des 25 ans du Centre. Celles-ci réuniront en outre les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), la Faculté de médecine et le Geneva Health Forum. L'entrée est libre, mais l'inscription est recommandée. Davantage d'informations sur

https://humanitarianstudies.ch/assises-de-lhumanitaire/

https://humanitarianstudies.ch/assises-de-lhumanitaire/

rari, ats