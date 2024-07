Le parti travailliste détiendra la majorité absolue dans le futur Parlement britannique à l'issue des élections législatives de jeudi, revenant au pouvoir après 14 années dans l'opposition, selon des résultats partiels.

Keir Starmer à la Tate Modern Gallery à Londres s'adresse à ses supporters. ATS

ATS

Vers 04H00 GMT (06H00 Heure suisse), le Labour avait sécurisé plus de 340 sièges, soit plus que les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des Communes et pouvoir former seul le futur gouvernement britannique.

ATS