Russie: incendie et villageois évacués après une attaque de drone

Un important incendie provoquant une détonation d'objets explosifs s'est déclaré samedi après une attaque de drone ukrainien dans la région russe de Voronej, frontalière de l'Ukraine. Une évacuation des habitants a été ordonnée, a annoncé le gouverneur local.

En raison de l'incendie, «il a été décidé d'évacuer les habitants d'un village» vers des localités voisines (archives). KEYSTONE

ATS

Les systèmes russes de défense antiaérienne «ont détecté et neutralisé un drone» tôt le matin, a écrit le gouverneur Alexandre Goussev sur Telegram.

Si «personne n'a été blessé», la chute du drone a provoqué un incendie au sol «qui s'est propagé sur des objets explosifs, et une détonations s'est produite», a-t-il indiqué, sans plus de précisions sur la nature de ces objets.

En raison de l'incendie, «il a été décidé d'évacuer les habitants d'un village» vers des localités voisines, selon la même source.

Selon des chaînes Telegram russes, l'incendie se serait déclaré dans un dépôt de munitions local.

La Russie, qui fait face depuis un mois à une offensive ukrainienne transfrontalière d'ampleur dans la région de Koursk, annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire.

Kiev dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans et viser en priorité des cibles militaires et industrielles.

ATS