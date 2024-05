Le chancelier allemand Olaf Scholz souscrit au diagnostic du président français Emmanuel Macron qui juge que «l'Europe est mortelle», dans une tribune conjointe. Les deux dirigeants appellent à repenser la stratégique économique du continent pour assurer son avenir.

Le constat de risque de disparition de l'Europe, face notamment aux défis économiques et sécuritaires, avait été l'un des points marquants du discours prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne le 25 avril. Il en a repris de nombreux termes depuis son arrivée dimanche en Allemagne. IMAGO/Chris Emil Janßen

«Nous ne pouvons pas prendre pour acquis les fondements sur lesquels nous avons bâti notre mode de vie européen et notre rôle dans le monde», écrivent-ils dans ce texte publié dans le quotidien Financial Times, en ligne lundi soir. «Notre Europe est mortelle et nous devons relever ce défi», poursuivent-ils.

Réorientation du budget de l'UE

Dans cette tribune, M. Macron reprend à son compte l'idée chère à Olaf Scholz d'un «Zeitenwende», pour décrire le changement d'ère marqué par l'invasion russe de l'Ukraine. Pour l'Allemagne, cela a impliqué un tournant dans sa politique de défense, avec une hausse massive des dépenses militaires.

A moins de deux semaines des élections européennes, le texte formule ensuite les grandes lignes d'une feuille de route franco-allemande pour augmenter la compétitivité de l'UE face à la concurrence de la Chine et des Etats-Unis. Parmi les éléments-clés figure une réorientation du budget de l'UE afin de dégager de nouveaux moyens pour les investissements d'avenir.

«Nous devons faire en sorte que le budget de l'UE soit adapté aux enjeux de demain et accorder encore davantage la priorité aux dépenses et aux biens publics européens porteurs de transformation, tout en travaillant à l'introduction de nouvelles ressources propres, comme convenu en 2020», écrivent-ils.

Lors d'un discours lundi à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, Emmanuel Macron a appelé l'UE à «doubler» son budget et assumer le «mur d'investissements» nécessaire à la transition écologique et numérique.

Cette tribune conjointe intervient alors que Paris et Berlin ont affiché des différences marquées, ces derniers mois, sur l'idée d'un nouvel endettement commun européen, l'union des marchés de capitaux, la transition énergétique ou encore le commerce avec la Chine.

Olaf Scholz et Emmanuel Macron s'entretiendront mardi lors d'un conseil des ministres franco-allemand à Meseberg (est) au troisième et dernier jour de la visite de M. Macron en Allemagne.

