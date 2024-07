Séquence embarrassante : Melania Trump esquive le baiser de son mari !

Jusqu'à présent, Melania Trump a brillé par son absence dans la campagne électorale de son mari. Lors de la grande convention du parti républicain, elle est tout de même venue soutenir Donald Trump en faisant une brève apparition qui a mal tourné.

Elle est quand même là ! Après une absence remarquée à la convention républicaine de Milwaukee, Melania Trump a tout de même fait le déplacement afin de soutenir son mari jeudi soir. L'épouse de Donald Trump est arrivée sur scène peu de temps avant le discours de son mari sous les applaudissements des membres du parti républicain.

Vêtue d'un costume rouge, la mère de Barron s'est assise sur la tribune où Trump et sa famille étaient déjà apparus auparavant. Parmi eux se trouvait la fille de Trump, Ivanka, dont on avait également perdu la trace ces derniers jours.

Lorsque Melania est montée sur scène, Donald Trump a vécu un moment bien embarrassant. En effet, ce dernier a voulu embrasser sa femme, mais celle-ci a évité son baisé et s’est contentée de lui tendre la joue. Des vidéos ont capturé ce moment gênant.

Pas d'apparition lors du duel télévisé

Ces dernières années, la relation entre Donald et Melania Trump a donné lieu à une multitude de spéculations et de moqueries. Depuis son départ de la Maison Blanche début 2021, Melania Trump ne s'est guère montrée en public. L’ancien mannequin s'est largement muré dans le silence et n'a guère joué de rôle dans la campagne électorale de son mari jusqu'à présent.

Pour preuve, elle n'est pas apparue lors du duel télévisé entre Trump et le président américain Joe Biden il y a trois semaines. En revanche, après l'attentat contre l’ancien président le week-end dernier, Melania Trump a pris la parole sur la plateforme X et a qualifié l'auteur de l'attentat de «monstre». Elle a appelé les Américains à la réconciliation.

L'ancienne première dame ne figurait pas sur la liste des orateurs pour la soirée finale de la convention du parti durant laquelle Donald Trump a officiellement accepté son investiture. En revanche, les fils de Trump, Eric et Don Jr., ainsi que d'autres membres de la famille, comme la petite-fille de Trump, Kai, ont joué un rôle de premier plan ces derniers jours à Milwaukee.

