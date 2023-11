L'armée israélienne a annoncé jeudi soir que six otages israéliens ont été relâchés à Gaza et sont désormais «en route pour Israël» dans le cadre de l'accord d'échange entre Israël et le Hamas palestinien.

La branche armée du mouvement islamiste, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a de son côté rapporté que six otages avaient «été remis au Comité international de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza». «Le septième groupe est désormais entièrement relâché, après que deux autres (otages) ont été libérés plus tôt», a-t-elle ajouté.

Trois fois plus de prisonniers palestiniens doivent désormais être libérés de prisons israéliennes dans les heures qui viennent selon les termes de l'accord qui expire vendredi à 07h00.

Ainsi plus de 100 des quelque 240 otages ont été libérés, y compris une trentaine d'entre eux non concernés par l'accord de trêve, en majorité des Thaïlandais.

ATS