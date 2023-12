Le ministère taïwanais de la défense a affirmé lundi que deux ballons chinois avaient franchi dimanche la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale. Il s'agit du deuxième incident de ce type rapporté ce mois-ci.

Les ballons chinois sont devenus un sujet politiquement sensible depuis février dernier, lorsque les Etats-Unis ont abattu, après qu'il ait survolé leur territoire, ce qu'ils ont qualifié de ballon espion. Pékin avait de son côté affirmé qu'il s'agissait d'un dirigeable civil ayant dévié de sa trajectoire.

Ces dernières années, la Chine a intensifié sa pression militaire et politique sur Taïwan, qu'elle revendique comme faisant partie de son territoire, mais l'apparition de ballons est relativement rare.

Les deux observations annoncées lundi ont été faites dimanche à 09h03 et 14h43, heure locale, à environ 110 milles nautiques (204 kilomètres) au nord-ouest de Keelung, une ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres au nord de Taïpei, après avoir traversé le détroit, a déclaré le ministère taïwanais de la défense.

Etat d'alerte

«Les ballons se sont dirigés vers l'est et ont disparu respectivement à 09h36 et 16h35», a-t-il ajouté dans un communiqué. Un porte-parole du ministère taïwanais de la défense a déclaré qu'il s'agissait de ballons météorologiques, selon de premiers éléments.

Taïpei avait déjà annoncé qu'un ballon avait franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan le 8 décembre.

Taïwan est en état d'alerte à l'approche de l'élection présidentielle en janvier prochain, Taïpei et Washington mettant en garde Pékin contre toute ingérence dans le scrutin.

Pékin, qui n'a pas renoncé à conquérir l'île par la force, exerce une forte pression militaire et économique sur Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Tsai Ing-wen, issue d'un parti traditionnellement favorable à l'indépendance.

ATS