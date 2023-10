La tension est encore montée d'un cran dimanche à la frontière entre Israël et le Liban. Des échanges de tirs ont fait un mort et plusieurs blessés côté israélien, où la zone frontalière a été fermée aux civils.

Le Hezbollah libanais a revendiqué la frappe meurtrière sur Shtula, dans le nord d'Israël, qui de son côté a indiqué riposter en visant des positions du mouvement pro-iranien sur le territoire libanais.

Ces échanges s'inscrivent dans un contexte de tension grandissante à la frontière entre les deux pays, où se multiplient les accrochages depuis le début de la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien.

L'armée israélienne a annoncé fermer l'accès de la zone frontalière avec le Liban aux civils. «Une zone de quatre kilomètres à partir de la frontière nord avec le Liban a été fermée», a indiqué l'armée dans un communiqué.

Un civil tué

«Nous avons un civil tué et plusieurs personnes blessées dans l'attaque. L'armée a riposté en ouvrant le feu et a détruit des positions du Hezbollah et la source des tirs», a déclaré Daniel Hagari, un porte-parole de l'armée israélienne, à des journalistes.

Le Hezbollah de son côté a indiqué avoir «visé avec des missiles guidés une cible militaire de l'ennemi sioniste dans la zone de Shtula», et affirmé agir en représailles aux «agressions israéliennes».

L'agence de presse libanaise NNA a fait état de tirs d'artillerie «en provenance de positions ennemies israéliennes» ayant touché les périphéries de plusieurs villages dans le sud du Liban dont Aita al-Shaab, Rmeish et Ramia.

Les affrontements à la frontière entre Israël et Liban s'intensifient depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, le 7 octobre, qui a fait des milliers de victimes de part et d'autre.

Ils ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants du Hezbollah. Toutefois, un journaliste de Reuters a été tué vendredi et deux civils libanais samedi. Au moins deux personnes ont également été tuées côté israélien.

