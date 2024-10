«Une menteuse», «totalement incapable» - Trump redouble d'attaques contre Harris

«Une menteuse», qui «ne sait même pas où elle est»: à un mois de la présidentielle américaine, Donald Trump a redoublé d'attaques contre sa rivale Kamala Harris lors d'un meeting particulièrement virulent, organisé dans la ville natale de Joe Biden.

«Notre pays vient de subir quatre années d'un film d'horreur absolu, nous ne pouvons pas nous permettre quatre ans de plus», a martelé Trump mercredi. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

«Elle est incompétente, on ne peut pas lui faire confiance et elle est totalement incapable d'être présidente», a tancé l'ancien dirigeant républicain, candidat à l'élection du 5 novembre.

«Si Kamala est élue, vos dépenses augmenteront et vos lumières s'éteindront», a assuré le milliardaire devant une assemblée de supporters trumpistes, coiffés des célèbres casquettes rouges.

A Scranton, une bourgade de 75.000 habitants en Pennsylvanie dont Joe Biden se réclame, Donald Trump a aussi qualifié le président démocrate d'homme «pathétique» et «triste». «Quelqu'un m'a dit que je devrais être plus gentil», a souligné le républicain. «Je ne veux pas être gentil».

Dans cet Etat du nord-est qui est l'un des plus disputés de la présidentielle, il a aussi répété ses diatribes contre les migrants, affirmant que les Etats-Unis se faisaient «empoisonner» à la frontière avec le Mexique.

«Film d'horreur absolu»

Meeting après meeting, Donald Trump peint un tableau de plus en plus sombre d'une Amérique ravagée selon lui par les migrants, une inflation galopante et une bien-pensance dévastatrice.

«Notre pays vient de subir quatre années d'un film d'horreur absolu, nous ne pouvons pas nous permettre quatre ans de plus», a-t-il encore martelé mercredi.

Il devait ensuite faire un stop dans une autre ville de Pennsylvanie, un Etat où il s'est imposé d'un rien en 2016 mais où Joe Biden l'a emporté sur le fil en 2020.

Les cols bleus de ce territoire en déclin industriel depuis de longues années ont été nombreux à quitter le navire démocrate pour rallier le camp républicain. Mais Kamala Harris compte sur les grands projets d'infrastructures lancés par Joe Biden, créateurs d'emploi, et le soutien de syndicats pour les reconquérir.

La candidate démocrate retournera lundi en Pennsylvanie, après un meeting prévu jeudi d'un des meilleurs émissaires du Parti démocrate: l'ancien président Barack Obama.

Trump au Madison Square Garden

Elle doit enchaîner en fin de semaine des rendez-vous de campagne dans l'Arizona et le Nevada -- deux autres Etats qui seront décisifs pour l'élection, organisée au scrutin universel indirect.

Mercredi, la vice-présidente a qualifié de «dangereuses» et «inadmissibles» les accusations sans fondement martelées ces dernier jours par le camp républicain, et Donald Trump au premier chef, sur la gestion des ouragans Hélène et Milton par le gouvernement fédéral.

Les deux candidats restent au coude-à-coude dans les sondages dans les Etats clés.

Et ce malgré une série de rebondissements sans précédent dans la campagne: la condamnation au pénal de Donald Trump, deux tentatives d'assassinat le visant, le retrait de candidature de l'actuel président Joe Biden et l'entrée en lice de Kamala Harris.

Les deux candidats à la Maison Blanche labourent donc le terrain jour après jour à la conquête de voix d'indécis pour faire pencher la balance.

Au-delà des Etats clés, Donald Trump cherche aussi à titiller les démocrates dans leurs fiefs: il organise samedi un meeting en Californie -- connue pour être très progressiste -- et a annoncé mercredi prévoir un événement dans la mythique salle du Madison Square Garden à New York.

Selon le US elections project, quelque 2,5 millions d'électeurs ont déjà fait leur choix et glissé un bulletin dans l'urne lors d'opérations de vote anticipé.