Un avion de combat F-35 disparaît dans le ciel américain

Ronnuntie88onepat

Je préfère l'achat de 35 Jets à 80 millions de dollars l'unité ( soit environs 3 milliards de dollards ) que de donner environs 8 milliards annuellement en Suisse pour des pseudos migrants ou réfugiés politiques qui gangrènent nos mode de vies par leur cultures et leurs religions néfaste qu'on nous tentent d'imposer en Suisse et en Europe et qui nous coutent une blinde en Suisse , alors qu'on laisse tomber les pauvres retraités Suisses avec de minables rentes ... C'est hélas la Suisse d'aujourd'hui et de demain ... Vive la politique de Gauche ... Mais franchement la droite ne fait pas grand chose pour inverser la tandance... L'Europe et la Suisse vont sur le déclin ... Mais pour revenir au sujet de l'article : Vive les F35 🙂