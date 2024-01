La Chine a indiqué vendredi avoir condamné un ressortissant britannique à cinq ans de prison pour espionnage. Cette affaire est vieille de quelques années, mais n'a été révélée publiquement que cette semaine.

Interrogé vendredi sur cet article, Wang Wenbin a assuré que le tribunal a jugé l'homme d'affaires en «stricte conformité avec la loi» et a «pleinement» garanti les droits de l'accusé. (archives) KEYSTONE

Un tribunal de Pékin l'a condamné en première instance en 2022 pour avoir «illégalement acquis et transmis des renseignements» pour le compte d'acteurs situés «à l'extérieur des frontières» de la Chine continentale, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Il a précisé que la peine a été confirmée en appel en septembre dernier.

Le quotidien américain Wall Street Journal a évoqué pour la première fois le cas de cet homme d'affaires britannique, Ian Stones, dans un article daté de jeudi. Sur la base de déclarations de sa famille et d'autres sources, il affirme que l'homme avait «disparu» en 2018 après avoir travaillé durant plusieurs décennies en Chine.

Interrogé vendredi sur cet article, Wang Wenbin a assuré que le tribunal a jugé l'homme d'affaires en «stricte conformité avec la loi» et a «pleinement» garanti les droits de l'accusé.

Le porte-parole de la diplomatie chinoise a indiqué que des responsables britanniques ont pu rendre visite à Ian Stones et assister à son procès. «La Chine est un Etat de droit», a-t-il assuré.

«Les organes judiciaires veillent strictement à ce que les affaires soient traitées conformément à la loi et protègent les droits et intérêts légitimes des parties chinoises et étrangères», a-t-il souligné.

