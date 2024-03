Deux ONG sont bientôt «prêtes» à faire partir de Chypre vers Gaza un bateau chargé de 200 tonnes de nourriture, première cargaison destinée à ce territoire dévasté par la guerre via un couloir maritime que la Commission européenne espère voir s'ouvrir ce weekend.

Du port de Larnaca, sur l'île de Chypre, le navire appartenant à l'ONG Open Arms est prêt à partir pour Gaza. ATS

«Tout sera prêt aujourd'hui pour pouvoir partir», a déclaré samedi à l'AFP Laura Lanuza, la porte-parole de l'ONG espagnole Open Arms, partenaire dans ce projet de l'ONG américaine du chef cuisinier hispano-américain José Andrés, World Central Kitchen (WCK).

«Tout dépendra de l'arrivée des autorisations et des permis, nous ne savons pas si cela sera aujourd'hui ou demain», a ajouté Mme Lanuza.

Elle a indiqué que les autorités israéliennes – qui ont autorisé le principe de cette opération comme les autorités chypriotes – étaient en train d'inspecter la cargaison de «200 tonnes de nourriture, riz, farine, boîtes de thon», dans le port de Larnaca.

Jetée en construction

WCK «a déjà des gens à Gaza» depuis le début de la guerre et l'ONG est en train de «construire une jetée» pour pouvoir décharger la cargaison une fois le bateau arrivé sur le territoire côtier, a dit la porte-parole d'Open Arms qui n'a pas souhaité indiquer où celle-ci était construite «pour des raisons de sécurité».

Open Arms, une ONG qui intervient habituellement en Méditerranée centrale pour secourir des migrants, a accosté avec son bateau éponyme il y a trois semaines à Larnaca, dans le sud de Chypre, pays de l'Union européenne (UE) le plus proche de la bande de Gaza (située à quelque 370 kilomètres).

Dans un communiqué publié vendredi, WCK a assuré se préparer «depuis des semaines, avec notre ONG partenaire Open Arms, à l'ouverture d'un couloir d'aide maritime qui nous permettrait d'intensifier nos efforts dans la région».

Couloir humanitaire

Au cours d'une visite vendredi à Chypre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait indiqué que l'ouverture d'un couloir maritime humanitaire vers la bande de Gaza pourrait se faire «avec un peu de chance ce dimanche».

Un couloir humanitaire est un passage en principe sans danger dans une zone géographique donnée, à la suite d'accords conclus entre les parties d'un conflit armé.

Face à l'insuffisance de l'aide arrivant par voie terrestre dans le territoire dévasté par cinq mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, de l'aide est larguée par voie aérienne et les Etats-Unis et l'UE veulent en faire parvenir par ce couloir maritime.

Le président américain, Joe Biden, a indiqué avoir ordonné à son armée de construire une «jetée temporaire» à Gaza pour permettre l'arrivée d'"aides massives» par voie maritime.

ATS