Il a écarté chacun de ses rivaux républicains lors des primaires, a subi l'infamie d'une condamnation au pénal et vient d'échapper à une tentative d'assassinat: le sacre de Donald Trump par son parti jeudi à Milwaukee vient couronner une année sans nulle autre pareille.

Donald Trump a vécu une année complètement folle. ats

AFP Gregoire Galley

Trump, le plébiscité

15 janvier 2024, 20H36. Le message «Trump remporte l'Iowa!» s'affiche en lettres capitales dans une salle de bal louée par l'équipe de campagne du candidat, sous les ovations nourries de ses partisans.

L'ancien président, que tout le monde annonçait mort politiquement quelques mois plus tôt, gagne la première primaire républicaine de l'année, organisée dans cet Etat du Midwest.

Ses rivaux ont sillonné les plaines de cet Etat agricole jusqu'à la dernière minute, bravant une violente tempête de neige pour aller à la rencontre d'électeurs. Mais rien n'y fait. Donald Trump plie le match en raflant 98 des 99 comtés de l'Iowa. Il assiste à l'abandon, l'un après l'autre, de chacun de ses rivaux.

Seule Nikki Haley s'accroche. L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU ne cesse d'alerter sur le risque de «chaos» en cas d'une nouvelle présidence Trump et croit avoir une carte à jouer avec les républicains modérés.

Mais l'ex-gouverneure de Caroline du Sud jette à son tour l'éponge début mars après la démonstration de force de Donald Trump à la soirée marathon du «Super Tuesday».

Trump, le condamné

Le couperet tombe le 30 mai, peu avant 16H30: «Nous, le jury, sommes parvenus à un verdict». Après des semaines d'un procès ultra-médiatisé, Donald Trump est déclaré 34 fois «coupable» dans une affaire de paiements dissimulés à une ancienne star de films pornographiques.

Le verdict historique est un coup de massue pour le tempétueux septuagénaire qui devient le seul ancien président à avoir été condamné au pénal.

Le prononcé de la peine est prévu le 11 juillet et Donald Trump risque la prison. Mais l'ancien président arrache fin juin une victoire retentissante à la Cour suprême qui retarde l'annonce fatidique et affaiblit les autres poursuites qui le visent.

Trump, le miraculé

Douze jours plus tard, le républicain est sur scène en Pennsylvanie pour un meeting de campagne quand des coups de feu retentissent.

Un homme de 20 ans s'est hissé sur un toit et vise l'ancien président à 135 mètres de distance. Des spectateurs se jettent à terre. Les agents du Secret Service se ruent pour protéger Donald Trump.

Le septuagénaire se relève le visage ensanglanté et lance en signe de défi «Fight!», «Fight!», «Fight!» ("Battez-vous!"). L'image fait le tour du monde.

Trump, le couronné

Moins de 24 heures après avoir échappé à la mort, Donald Trump atterrit à Milwaukee pour la grand-messe de son parti. Balayée la cacophonie de la convention de 2016, quand Donald Trump avait été investi par des républicains en pleine guerre de tranchées.

L'ancien président règne cette fois en grand maître des républicains et assiste, non sans un certain plaisir, au défilé de ses anciens rivaux, venus chanter ses louanges sur scène.

A l'extérieur de l'immense complexe omnisports qui accueille la convention, on s'arrache déjà des tee-shirts floqués de l'image du candidat samedi, poing levé, l'oreille en sang.

Donald Trump va accepter jeudi l'investiture des républicains à la présidentielle de novembre, une élection qu'il est, d'après les sondages, bien parti pour remporter. Le point d'orgue d'une année folle.