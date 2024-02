«Mon gouvernement fait de moi un meurtrier» - Sa prise de parole lui coûte cher

Licencié par son lycée, incarcéré comme «détenu à haut risque»: Meir Baruchin, un enseignant en histoire près de Tel-Aviv, a déclenché une tornade en diffusant, le lendemain de l'attaque du Hamas en Israël, une photo censée dénoncer la guerre à Gaza.

Le professeur d'histoire israélien Meir Baruchin pose pour un portrait à Jérusalem le 4 février 2024. - Baruchin, membre du groupe «Looking the Occupation in the Eye» qui met en lumière les conditions de vie dans les territoires occupés, a payé le prix fort pour avoir dénoncé la guerre à Gaza : il a été licencié et même enfermé en tant que «détenu à haut risque». (Photo Menahem KAHANA / AFP) AFP

Aujourd'hui provisoirement autorisé par la justice à enseigner à ses élèves du lycée Ytzakh Shamir de Petach Tikva, mais via des cours enregistrés pour éviter les incidents, cet Israélien de 62 ans déplore qu'évoquer le sort des Palestiniens à Gaza soit passible de poursuites.

Le 7 octobre, Israël a basculé dans le cauchemar lorsque des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas venus de la bande de Gaza ont semé mort et destruction sur leur passage, prenant en otages quelque 250 personnes dont une centaine sont toujours retenues.

L'attaque a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Etat de choc

Elle a laissé la société israélienne en état de choc, avec pour impératif le retour des otages et l'unité nationale. Le soutien est quasiment unanime envers l'armée, intimement liée à la Nation depuis la création du pays en 1948, et à qui le gouvernement de Benjamin Netanyahu a demandé d'«anéantir le Hamas».

Selon le ministère de la Santé du Hamas, les opérations militaires israéliennes ont fait à ce jour plus de 27'700 morts, essentiellement des femmes et des enfants.

En Israël, «il y a des gens qui disent: 'on s'en fiche de la mort de civils innocents à Gaza après ce que le Hamas nous a fait, c'est bien mérité'. D'autres disent: 'c'est dommage de tuer des civils innocents mais c'est la faute du Hamas, Israël n'est pas responsable», résume Meir Baruchin lors d'un entretien avec l'AFP.

«Pour moi, c'est inacceptable. En tant qu'Israélien, on a une responsabilité. Mon propre gouvernement fait de moi un meurtrier», dit l'enseignant, membre de l'organisation «Looking the occupation in the eye», qui dénonce la situation des Palestiniens dans les territoires occupés.

«Soutien du Hamas»

L'attaque du 7 octobre l'a laissé «choqué, horrifié», dit-il d'une voix trahissant une vive émotion. «Et si le chef du Hamas Yahya Sinouar retrouve le diable, vous ne me verrez pas pleurer», ajoute ce père de jumeaux de 19 ans, enrôlés dans l'armée en décembre.

Mais l'opération militaire à Gaza «ne sert pas la sécurité d'Israël. Au contraire, les jours (que nous vivons) créent de la haine pour des générations», affirme celui qui milite pour une solution politique au conflit israélo-palestinien.

Après la diffusion de la photo d'une famille palestinienne tuée, dont des bébés, sur sa page Facebook, la municipalité de Petach Tikva, dirigée par un membre du parti de Netanyahu, l'a accusé de «sédition» et «incitation au terrorisme».

La police l'a arrêté le 18 octobre. Le lycée l'a licencié le lendemain. Le 9 novembre, il était incarcéré à l'isolement à Jérusalem, sans fenêtre ni montre, pour «intention de commettre un acte de trahison» et «intention de trouble à l'ordre public».

Le 14 novembre, la justice a abandonné ces accusations et l'a autorisé à reprendre son métier d'enseignant, en attendant une décision aux prud'hommes fin mars.

Mais lorsqu'il a reparu à l'école le 19 novembre, ses élèves ont refusé d'entrer en classe. «Ils me voyaient comme un soutien du Hamas».

Les collègues de l'enseignant lui ont apporté un timide soutien. «Ils m'ont dit: 'Meir, je suis pleinement avec toi mais j'ai une hypothèque/je marie ma femme/j'ai des travaux à la maison'. Ils ont peur de parler».

«Un seul et même côté»

Dans un éditorial, le quotidien de gauche Haaretz a estimé que l'affaire avait «été utilisée pour envoyer un message politique. L'objectif de son arrestation était la dissuasion – réduire au silence toute critique ou soupçon de protestation contre la politique israélienne».

Yaël Noy, elle, continue à agir selon ses convictions, mais dans la discrétion.

Elle dirige «Road to recovery» (En route vers la guérison), une ONG de bénévoles israéliens qui conduisent des Palestiniens malades, en majorité des enfants, depuis les barrages de Cisjordanie occupée ou, avant la guerre, de la bande de Gaza, jusqu'aux hôpitaux israéliens pour y être soignés.

Dans son entourage, on l'accuse de «pactiser avec l'ennemi». De 1300 bénévoles avant l'attaque, l'organisation n'en compte plus que 400. «Je fais plus attention lorsque je parle car je pense que cela peut être dangereux», dit-elle.

S'il n'est «pas question de changer d'état d'esprit», elle admet, au bord des larmes, ne pas vouloir s'étendre. Pour ne pas «ajouter chez les Israéliens de la douleur à la douleur».

ATS