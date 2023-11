Situation «potentiellement explosive» en Cisjordanie - Israël dit avoir pris le port de Gaza

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 41e jour jeudi. Voici les derniers développements.

Israël dit avoir pris le port de Gaza

L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir pris «le contrôle opérationnel» du port de Gaza-ville, présenté comme un «centre d'entraînement» des commandos du Hamas pour «planifier et d'exécuter des attaques terroristes navales».

Poursuite du raid israélien dans le principal hôpital de Gaza

L'armée israélienne a indiqué que ses soldats étaient toujours dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, où se trouvent, selon l'ONU, environ 2.300 personnes (patients, soignants, déplacés).

Elle avait dit avoir lancé mercredi une opération «ciblée» dans l'hôpital, présenté par Israël comme un centre stratégique et militaire du Hamas, ce que dément le mouvement palestinien.

Israël doit être «extrêmement prudent» selon Biden

Le président américain Joe Biden a appelé Israël à être «extrêmement prudent» dans son opération militaire sur l'hôpital al-Chifa.

Borrell appelle Israël à «ne pas se laisser consumer par la rage»

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exhorté Israël à «ne pas se laisser consumer par la rage» dans la guerre contre le Hamas. En visite dans un kibboutz du sud du pays attaqué par le Hamas, il a également appelé à la «libération immédiate et inconditionnelle» des personnes retenues en otages dans la bande de Gaza.

Le Conseil de sécurité réclame des «pauses humanitaires»

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des «pauses humanitaires urgentes et prolongées et des corridors dans l'ensemble de la bande de Gaza» pour permettre d'apporter une aide aux civils du territoire palestinien, où la situation humanitaire est catastrophique selon des ONG et l'ONU.

Appel à une enquête sur les violations du droit humanitaire

A Genève, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a fait état d'"allégations extrêmement graves" de violations du droit international dans la guerre et demandé une enquête internationale «rigoureuse».

Situation «potentiellement explosive» en Cisjordanie

M. Türk a mis en garde contre une situation «potentiellement explosive» en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, se disant «profondément préoccupé par l'intensification de la violence et la grave discrimination contre les Palestiniens».

L'armée israélienne multiplie les raids et les incursions en Cisjordanie, où plus de 190 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens depuis le 7 octobre.

La police israélienne a annoncé jeudi avoir tué trois assaillants après une «fusillade» près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Cisjordanie, les secours israéliens faisant état de quatre blessés dont «un dans un état critique».

Bilans

Au moins 11.500 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont 4.710 enfants et 3.160 femmes, selon un dernier bilan du gouvernement du Hamas communiqué mercredi soir.

L'attaque du Hamas a fait environ 1.200 morts côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon les autorités israéliennes.

L'armée israélienne estime qu'environ 240 personnes ont été prises en otage lors de l'attaque initiale du Hamas.

Elle a annoncé jeudi la mort de trois nouveaux soldats dans les combats à Gaza, portant à 51 le nombre total de ses militaires tués dans le territoire palestinien depuis le 7 octobre.