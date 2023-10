Le premier tour de l'élection au Conseil des Etats à Fribourg devrait se solder par un ballotage général. Bien que largement en tête après dépouillement dans 124 communes sur 126, la sortante centriste Isabelle Chassot est trop éloignée de la majorité absolue fixée à 44'700 voix.

Des personnes regardent sur leur téléphone les résultats provisoires lors des élections fédérales du Conseil national et du Conseil des Etats le dimanche 22 octobre 2023 a Fribourg. Les citoyens suisses se rendent aux urnes pour renouveler les deux chambres du Parlement fédéral, le Conseil national et Conseil des Etats. (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

En l'état, deux communes manquent encore, dont la ville de Bulle. Isabelle Chassot, ancienne conseillère d'Etat et directrice de l'Office fédéral de la culture, a donc concentré sur sa personne 32'654 suffrages. Elle devance nettement l'autre sortante, à savoir la PLR Johanna Gapany, qui obtient 26'019 suffrages.

Cette dernière, Bulloise, est toutefois passée devant l'UDC Pierre-André Page, longtemps devant elle, qui lui affiche désormais un score de 25'936 suffrages. M. Page est par ailleurs en passe de conserver son siège en tant que conseiller national, selon des résultats encore très intermédiaires.

Derrière le trio, on trouve la socialiste Alizée Rey, avec 20'911 suffrages, qui devance un peu plus fortement désormais le vert Gerhard Andrey, avec 19'746 suffrages, candidat aussi au Conseil national comme sortant. Les deux derniers candidats, Leonardo Garcia Mariaca (PVL) et Flavio Guido (Pacte citoyen) sont distancés.

A gauche, il a déjà été convenu que le mieux placé des candidats PS et vert se maintiendrait lors d'un deuxième tour agendé le 12 novembre. Le taux de participation atteint 45,45% pour l'heure.

A noter encore que 1830 Fribourgeois de l’étranger ont voté. Dans le détail, 430 ont donné leur voix à Alizée Rey. Gerhard Andrey talonne la Villaroise avec 422 suffrages, devant Pierre-André Page, qui occupe la troisième place du podium avec 406 voix. Isabelle Chassot quatrième seulement, avec 356 voix. La catégorie est comptée comme une 127e commune.

lp, ats