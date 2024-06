En référence à la fameuse série télévisée «24 Heures chrono», l'association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) organise samedi un marathon musical sur six sites muséaux. 24H SONO a débuté à 06h00 et se poursuit jusqu'à 05h00 dimanche. Une manière de découvrir les musées autrement, entre concerts et DJ-sets.

Sous le label «Lausanne musées», l'AMLP propose cet événement original et gratuit qui fait la part belle à la scène musicale locale dans des lieux insolites et exclusifs. «Offrir une nouvelle expérience immersive où la musique, l'art et la culture se rencontrent harmonieusement est au cœur de notre démarche», explique Cyril Veillon, président de l'AMLP.

Plusieurs sites muséaux, soit le Jardin botanique et les jardins du Palais de Rumine pour les institutions du Naturéum et du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, l'Espace Arlaud (en cas de pluie seulement), le Musée Historique Lausanne, Plateforme 10, le Musée d'art de Pully et EPFL Pavilions, accueillent DJ-sets, concerts en direct et expériences sonores depuis 06h00 samedi.

Soirée after

Ce marathon de 24 heures est découpé en quatre temps: aube, du dîner au goûter, début de soirée et nuit. Une douzaine d'artistes y participent. Il est aussi à suivre en direct sur les ondes de RTS Couleur 3. L'accès aux musées est gratuit, puisqu'il s'agit du premier samedi du mois.

L'after – payante – est programmée au Bourg Music Club, partenaire des musées pour l'occasion. Parallèlement, l'association lausannoise Le Collectif 52 anime le Jardin botanique et Plateforme 10 grâce à ses deux bus, avec DJ-sets, animations et petite restauration de 10h00 à 20h00.

