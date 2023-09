La Ferme des Tilleuls à Renens (VD) propose depuis jeudi une nouvelle exposition consacrée à l'artiste helvético-guinéenne Namsa Leuba. «Tropicadelic» met en scène ses photographies éclectiques et expérimente de nouveaux médiums comme la sculpture et le tissage artisanal. A découvrir jusqu'au 17 décembre 2023.

A Renens, "Tropicadelic" présente des séries photographiques de l'artiste helvético-guinéenne Namsa Leuba dans un décor inspiré par les nombreux voyages qu'elle a entrepris en Afrique, en Polynésie et en Europe. ATS

Le double héritage identitaire de la photographe, entre la Guinée et la Suisse, se révèle être la force motrice de sa démarche artistique. Namsa Leuba interroge et déconstruit depuis une décennie les stéréotypes véhiculés par l'histoire de l'art et le regard ethnocentrique porté sur l'exotisme, les identités africaines et polynésiennes, expliquent les responsables de l'exposition.

«Située à mi-chemin entre l'art et la mode, le style documentaire et la fiction, sa recherche photographique conjugue son intérêt pour les problématiques anthropologiques avec les codes de la photographie de mode, domaine qu'elle pratique largement. Il en découle une esthétique affirmée et affranchie de toutes contraintes, soutenue par une pensée décoloniale et une exploration de techniques expérimentales», décrivent-ils dans un communiqué.

Paradis tropical futuriste

A Renens, «Tropicadelic» présente des séries photographiques de l'artiste dans un décor inspiré par les nombreux voyages qu'elle a entrepris en Afrique, en Polynésie et en Europe. Namsa Leuba revisite des mythes comme par exemple celui de la vahiné, répandu par l'œuvre du peintre Paul Gauguin.

«Tout en imaginant et mettant en scène ses propres rituels, elle offre ainsi aux créatures qui peuplent son univers une installation immersive et fantastique. Une sorte de paradis tropical futuriste qui, parsemé de symboles, de références animistes, de fantasmes et de fétiches, vient questionner la sacralité et la légitimité des politiques qui dictent tous les regards, de part et d'autre des cultures», résument les responsables de la Ferme des Tilleuls.

Née en 1982, Namsa Leuba est diplômée de l'ECAL en Bachelor Photographie et en Master Art Direction. Elle produit également des campagnes de mode pour Dior, Christian Lacroix ou Nike et collabore avec Netflix. Elle vit actuellement à Bordeaux.

