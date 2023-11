La Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains accueille le week-end prochain sa première convention dédiée au tatouage. De vendredi à dimanche, le musée invite le public à plonger dans l'univers de cet art indélébile, voire à se faire tatouer sur place.

Le directeur Marc Atallah ouvre les portes de son musée à une sélection d'artistes tatoueurs (archives). ATS

Le tatouage, autrefois associé à la marginalité et à la rébellion, est devenu un moyen d'expression personnel très répandu. Dans un monde où tout change rapidement, il permet de conserver une trace indélébile de ce qui est important pour soi et rappelle que chacun est l'auteur de sa propre histoire, écrit le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires.

La Maison d'Ailleurs réunira une dizaine d'artistes tatoueurs passionnés de pop culture, une première dans un musée suisse. La convention se déroule durant les heures d'ouverture du musée.

