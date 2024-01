Chappatte fait entrer le dessin de presse au théâtre. Il entame mardi, au théâtre Boulimie à Lausanne, une tournée romande avec un spectacle peu commun.

Le dessinateur de presse Patrick Chappatte pose devant ses dessins sur scene, en marge de la preparation de son spectacle, ce jeudi 18 janvier 2024 au theatre Boulimie a Lausanne. (KEYSTONE/Valentin Flauraud) KEYSTONE

«Je souhaite amener sur scène toutes les questions relatives au dessin de presse», explique Patrick Chappatte, interrogé par Keystone-ATS. Il y abordera le processus créatif, «ce qui se passe dans la tête» du dessinateur de presse. Chappatte dessinera ainsi «en direct» et l'évolution de ce son croquis constituera «le fil rouge» du spectacle.

Son travail sera interrompu par plusieurs «digressions», au cours desquelles le Genevois parlera de son parcours (son enfance, ses premiers dessins) et de son métier (le rôle du dessin de presse, les obstacles qu'il rencontre). La «genèse» du dessin de presse sera aussi évoquée, notamment avec le caricaturiste Honoré Daumier, figure emblématique de la liberté de presse au XIXe siècle.

Spectacle «vivant»

Ce spectacle se veut comme «un plaidoyer du dessin de presse et de la liberté d'expression. Je trouve important de rappeler comment ils sont nés, main dans la main, et comment ils ont évolué» au fil des décennies, relève-t-il.

Chappatte souligne qu'il ne s'agit pas de donner une conférence, comme il en dispense régulièrement, mais de proposer «un vrai» spectacle. «Je jouerai mon propre rôle avec un dispositif théâtral.» Seul sur scène, il jonglera avec ses mots et ses dessins, mais aussi avec des vidéos et animations.

Il promet un spectacle «vivant» qui évoluera en fonction de l'actualité et de la réception de ses dessins, ceux-ci suscitant parfois de vives réactions. Il évoque des «polémiques sans fin», comme encore récemment avec une allusion à la guerre israélo-palestinienne avec un dessin des Rois mages.

«Nous vivons à une époque où tout est tendance à l'énervement, surtout lorsque l'on aborde certaines questions, liées par exemple à la religion ou au genre», remarque-t-il. Quelle est la place du dessinateur de presse dans une telle société? C'est l'une des questions qui sera abordée dans «Chappatte en scène, le spectacle dessiné».

Tournée marathon

Rares sont les dessinateurs de presse à être montés sur scène. Mais pour Chappatte, le public est friand de ce «contact réel», de cette «interaction» que permet le théâtre. Un engouement qui se confirme au niveau des réservations, les premières dates de sa tournée étant déjà complètes.

«Nous étions partis pour dix soirées au théâtre Boulimie et il y en aura finalement 18. Il y a visiblement beaucoup d'intérêt et de curiosité», se réjouit-il. Après Lausanne, Chappatte fera des escales au Locle, à Yverdon et à Genève jusqu'à la fin mars. Il se produira ensuite à nouveau à l'automne: deux dates sont déjà annoncées (Pully et Genève) et «une quinzaine» d'autres devraient suivre.

Au vu du nombre de dates, cette tournée s'annonce «assez sportive» pour le dessinateur du Temps et la NZZ am Sonntag, qui oeuvre aussi sur la scène internationale (Der Spiegel en Allemagne, Le Canard enchaîné en France, The Boston Globe aux Etats-Unis). «Il faudra trouver le moyen de continuer à faire mes dessins. En plus de devenir comédien, je devrai apprendre à être jongleur», plaisante-t-il.

gsi, ats