Le Salon du livre prendra ses quartiers du 6 au 10 mars à Palexpo-Genève. Près de 280 exposants se sont inscrits à cette manifestation qui représente, selon ses organisatrices, «un magnifique carrefour de la littérature francophone».

Le Salon du livre est l'occasion d'explorer la diversité de l'actualité éditoriale francophone internationale. Il permet de réunir auteurs et autrices venus de France, du Québec, de Belgique, d'Afrique et de Suisse, des jeunes prometteurs, des écrivains populaires.

La manifestation organisera, comme lors des éditions précédentes, des débats sur des sujets ou des thèmes d'actualité. On y parlera de géopolitique, de famille ou encore d'intelligence artificielle. On débattra sur des ouvrages d'anticipation, la question féminine, l'identité et les migrations.

Trio d'honneur suisse

Un trio suisse formé de l'autrice de BD genevoise vivant à Bruxelles Léonie Bischoff, de Joël Dicker, qui a écrit le best-seller «La Vérité sur l'affaire Harry Quebert» et d'Elisa Shua Dusapin, dont le roman «Hiver à Sokcho» sortira bientôt au cinéma, sera à l'honneur du salon. L'équipe interviendra sur les différentes scènes.

Des nouveaux rendez-vous animeront les cinq jours de la manifestation. Le salon fera ainsi son cinéma et décryptera les liens entre la littérature et le grand écran, avec à la clé une exposition organisée en collaboration avec la Cinémathèque suisse, ainsi que trois animations.

Le roman noir aura droit à une place particulière, grâce à une collaboration inédite avec le festival lyonnais «Quais du Polar». Les différentes rencontres permettront au public d'embarquer à bord «de sombres voyages littéraires». En parallèle, des auteurs dévoileront leurs secrets pour donner vie à une intrigue.

Le Salon du livre entend aussi mettre en lumière le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. A cette occasion, les onze scènes de la manifestation accueilleront, une heure durant, des rencontres menées exclusivement par des femmes, des modératrices, aux intervenantes et autrices.

mf, ats