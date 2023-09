Inauguré en 1910, le MAH est vétuste et manque d'espace d'exposition (archives). ATS

Le conseil municipal de Genève a approuvé mardi le crédit d'études destiné à l'agrandissement et à la restauration du Musée d'art et d'histoire (MAH). Cette enveloppe de 19,9 millions de francs permet de lancer le concours international d'architecture.

Les résultats sont attendus pour le printemps 2025, indiquent dans un communiqué diffusé mardi soir le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité et le Département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève. La mise aux normes, la restauration et l'agrandissement du MAH doivent permettre d'assurer la pérennité du musée, ajoutent-ils.

Le début des travaux est prévu en 2028 et l'ouverture du musée rénové et agrandi en 2030. Le coût total du projet est estimé entre 200 et 250 millions de francs.

Inauguré en 1910, le MAH est vétuste et manque d'espace d'exposition. Seuls 3% de la collection qui rassemble 650'000 objets est actuellement présentée, selon le département de la culture. Le projet doit permettre une augmentation d'environ 4000 m2 de la surface utile, dont 2000 m2 dévolus aux expositions temporaires et permanentes.

Il est aussi prévu d'intégrer la Bibliothèque d'art et d'archéologie, un centre de documentation et de recherche et des espaces de consultation de la collection. Il y aura aussi des lieux de médiation, un auditorium, des échoppes et un restaurant.

ats