Le Zurich Film Festival (ZFF) rendra hommage à l'humoriste Emil Steinberger lors de sa prochaine édition en octobre. Il lui remettra un «Oeil d'or d'honneur» pour l'ensemble de son oeuvre avant la diffusion en première mondiale d'un documentaire qui lui est consacré.

Emil Steinberger a su faire rire les Suisses des deux côtés de la Sarine (archives). ATS

Aujourd'hui âgé de 91 ans, l'acteur des «Faiseurs de Suisse» fait rire la Suisse depuis 70 ans, indique le festival mercredi dans un communiqué.

Cité dans le texte, l'humoriste lucernois reconnaît avoir eu beaucoup de chance au cours de sa vie. «Mais cela ne devient un succès que lorsque les gens y découvrent des moments qu'ils considèrent comme précieux et touchants», explique-t-il.

Son parcours sera retracé dans le documentaire «Typisch Emil – Vom Loslassen und Neuanfangen» ("Typique d'Emil – Lâcher prise et recommencer"). Ses auteurs sont Emil et son épouse Niccel, ainsi que le réalisateur Phil Meyer et le caméraman Elmar Bossard.

Dénigré par sa famille

Dans une interview publiée mercredi par le Blick, Emil reconnaît que sa famille avait ignoré son art. Pour ses proches, ses apparitions étaient des «bêtises». Il a souvent dû pleurer, mais ne garde aucune rancune.

Emil a commencé sa carrière par des spectacles de cabaret. Dans les années 1970, il atteint une immense popularité grâce à ses sketchs. En 1977, «Emil» fait une tournée en Suisse avec le cirque Knie. Il se produit en Allemagne, mais aussi en Suisse romande, où il fait rire le public en parlant le «français fédéral».

Toujours d'actualité

Emil Steinberger a aussi montré qu'il pouvait aussi être sérieux. Lors d'une récente projection des «Faiseurs de Suisses» à New York, il a assuré que le film était toujours d'actualité, 46 ans après. Malgré les rires du public, il s'est dit «honteux» du processus de naturalisation suisse – un processus qui s'est encore durci depuis le film.

Comment se fait-il qu'une commune refuse la citoyenneté et que la même personne soit naturalisée à quelques centaines de mètres dans un autre canton, a-t-il demandé dans le Blick. Pour lui, ce n'est pas juste. Il faut dépasser l'esprit de clocher et le fédéralisme.

La 20e édition du ZFF se tiendra du 3 au 13 octobre prochain. Emil Steinberger succède à des personnalités comme Donald Sutherland, Paul Schrader, Hans Zimmer, John Travolta et Harrison Ford.

sifr, ats