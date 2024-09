L'Ensemble vocal de Lausanne (EVL) démarre sa saison 2024/2025 vendredi prochain à la Salle de spectacles de Renens (VD). Il y présentera «Le Vin herbé» du compositeur genevois Frank Martin.

Sous la direction de Daniel Reuss et aux côtés du Quatuor Sine Nomine, l'EVL interprétera une oeuvre «à mi-chemin entre l'oratorio et l'opéra» et qui réinvente le mythe de Tristan et Iseut, souligne l'EVL. La composition de Frank Martin, disparu il y a 50 ans, sera ensuite présentée le samedi 21 septembre au temple Saint-Gervais de Genève.

Outre Frank Martin, deux compositeurs seront particulièrement mis à l'honneur durant cette saison: Anton Bruckner et Gabriel Fauré, le premier pour marquer les 200 ans de sa naissance, le second pour les 100 ans de sa mort. Les plus grandes oeuvres chorales de l'Autrichien et du Français seront interprétées dans plusieurs salles et églises de Suisse romande, mais aussi à l'étranger.

Jusqu'en juin prochain, 18 concerts de l'EVL sont programmés.

