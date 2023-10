La Fête du théâtre battra son plein ce week-end à Genève. Pour cette 11e édition, 77 activités pour découvrir les arts de la scène sont proposées gratuitement au public. Une vingtaine de salles seront ouvertes et 57 compagnies animeront cette manifestation.

La Comédie de Genève samedi 7 octobre accueillera un Cluedo géant animé par des comédiens à l'occasion de la Fête du Théâtre. Le jeu se déroulera dans tout le bâtiment, dont le foyer ici à l'image (archives). ATS

La Fête du théâtre vise à représenter les arts scéniques dans leur ensemble, que ce soit du théâtre contemporain, de l'humour, du théâtre plus classique, des spectacles de rue, du cirque, de l'improvisation ou des performances. La manifestation est ouverte à tous, du spectateur averti au curieux néophyte.

Les théâtres traditionnels seront ouverts. Mais d'autres lieux qui ne sont généralement pas destinés aux arts de la scène amèneront leur contribution. C'est le cas notamment du Musée d’ethnographie de Genève, des Hôpitaux universitaires de Genève, du Musée d’art et d’histoire, de l’Université ouvrière de Genève et de la nouvelle Maison de l’enfance et de l’adolescence.

Le public pourra s'initier à l'art de la comédie grâce à des ateliers animés par des professionnels du monde du théâtre. Il pourra aussi rencontrer des metteurs en scène et des comédiens et découvrir les coulisses de cet univers. A savourer également lors de cette 11e édition, un tournoi de jass orchestré par deux comédiens et un Cluedo géant dans les murs de la Comédie.

