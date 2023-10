Le Prix littéraire SPG du premier roman a été attribué mercredi soir à Genève à «Azad» de Mélanie Croubalian. Le jury a particulièrement apprécié l'originalité de la construction du récit. L'auteure y mêle avec aisance les thèmes de la migration, du déracinement, de la quête de ses origines et de l'histoire moderne tragique de l'Arménie.

Le Prix littéraire SPG 2023 a été attribué à Mélanie Croubalian pour "Azad", un premier roman évoquant un jeune Syrien fuyant son pays en guerre (photo d'illustration). ATS

Avec «Azad» paru aux Editions Slatkine, Mélanie Croubalian transporte le lecteur dans le dangereux périple de Nayef, un jeune Syrien de 20 ans, qui fuit son pays en guerre pour tenter de sauver sa vie. Après son départ précipité, Nayef découvre dans son sac de survie un carnet manuscrit avec, sur la couverture, un seul mot «Azad». Ce mystérieux journal l'accompagnera dans un voyage haletant et ardu qui le mènera d'Alep à Calais.

Pour le jury, ce double récit, mené rigoureusement, à la fois documenté et émouvant, relie avec finesse l'actualité brûlante et des remous géopolitiques plus anciens.

Créé en 2014, à l'initiative de Thierry Barbier-Müller disparu en janvier 2023, le prix littéraire récompense la première oeuvre de fiction d'un auteur romand, écrit en français et édité par une maison d'édition suisse, rappelle la Société privée de gérance (SPG). Cette distinction est dotée de 5000 francs.

Pour les années à venir, le soutien de la SPG à la littérature volera vers de nouveaux horizons, avec le lancement du Prix SPG de la création littéraire. Visant à soutenir un autre terreau émergeant, celui des étudiants, il récompensera trois textes de fiction chaque année.

nt, ats