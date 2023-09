Le festival du Chant du Gros se termine samedi au Noirmont JU, après trois jours de concerts. Le chanteur originaire du Jura français, Hubert-Félix Thiéfaine, sera sur scène lors de la soirée de clôture. Il est revenu sur son parcours avec le Quotidien Jurassien.

Le chanteur français Hubert-Félix Thiéfaine, que l'on peut écouter samedi au festival du Chant du Gros au Noirmont JU, s'était produit au Paléo en 2019 à Nyon (photo). ATS

«Je n'écris pas forcément pour qu'on me comprenne. J'écris parce que ça flashe en moi, que ça peut faire une belle chanson», a-t-il déclaré dans une interview publiée vendredi. «Dans le quotidien, on cherche à tout comprendre alors que dans la poésie et la chanson (...), il faut se laisser aller», estime le parolier aux chansons parfois énigmatiques.

Le chanteur culte, qui écrit des chansons depuis l'âge de 12 ans, est content d'avoir réussi à garder son cap, son âme, son style et sa façon d'être tout au long de sa carrière. Au moment de monter sur scène, il se passe «un truc troublant»: «je deviens une sorte de personnage public, ce que je ne suis absolument jamais dans la vie», déclare celui qui se qualifie plutôt de discret et timide.

L'artiste de 74 ans dit avoir vécu des débuts difficiles, des périodes où il ne dormait pas toujours dans un lit et n'a parfois pas mangé à sa faim. Il lui est même arrivé de recevoir des canettes sur scène et de finir à l'hôpital, mais il a persévéré et trouvé son chemin. Oublié des journalistes parisiens, il dit avoir plutôt misé sur la presse de province pour se faire connaître.

Garçon de cuisine au Marchairuz

Les liens d'Hubert-Félix Théfaine avec la Suisse remontent à son adolescence. Peu avant ses débuts en 1973, il a travaillé quelques mois comme garçon de cuisine dans un hôtel-restaurant du Marchairuz (VD). Dans les années qui ont suivi, celui qui est devenu un monstre sacré du rock et de la chanson française est fréquemment monté sur les scènes en Suisse romande comme au Paléo en 2019 ou au Théâtre du Léman à Genève en 2022. Il s'est produit au Chant du Gros pour la première fois en 2004.

Au programme de cette 31e édition du festival franc-montagnard, on retrouve aussi les chanteurs français Suzane, Zazie et Florent Pagny. Egalement les rockeurs jurassiens de Silver Dust et la Bernoise Alice Paroissien. Le groupe de rock français Shaka Ponk et le rappeur belge Roméo Elvis figurent parmi la dizaine d'autres artistes à l'affiche de la soirée de clôture samedi.

mabe, ats