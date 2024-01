L'Espace Arlaud à Lausanne consacre une grande rétrospective à la peintre et graveuse vaudoise Germaine Ernst (1905-1996). L'exposition «Des Jours et des nuits» dévoile près de 250 peintures, gravures et dessins de l'artiste engagée et indépendante. A découvrir jusqu'au 31 mars prochain.

L'exposition "Des Jours et des nuits" dévoile jusqu'au 31 mars prochain près de 250 peintures, gravures et dessins de l'artiste vaudoise. ATS

Germaine Ernst a consacré sa vie à la peinture, à la gravure et au dessin pendant plus de 60 ans, traversant elle-même presque tout le 20e siècle, rappellent les responsables de l'Espace Arlaud. «La rétrospective retrace sur trois étages les multiples facettes de l'oeuvre riche et homogène» de l'artiste, écrivent-ils.

Le public est invité à contempler les paysages de Rovéréaz, de Belmont, de Lausanne et ses rives du lac Léman ou encore des vignobles de Lavaux, ses sources majeures d'inspiration. Mais le voyage s'étend aussi au-delà du Pays de Vaud, à Paris où Germaine Ernst se rendait régulièrement, ainsi que vers les pays du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique.

Une rue lausannoise à son nom

Au fil des salles et des 235 oeuvres exposées se succèdent les principaux thèmes chers à l'artiste vaudoise: l'ici et l'ailleurs, les paysages champêtres et urbains, les scènes de genre aux profils distincts, les illustrations, les natures mortes, les portraits ou les sujets religieux.

«Une carrière artistique entre tradition picturale et recherches personnelles, entre respect de l'autre et affirmation de soi», résument les organisateurs de l'exposition. Elle a complété ses études lausannoises par des passages à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris puis à la Sorbonne. Ses gravures à l'eau-forte sont reconnues par un large public à l'étranger, notamment à Paris et à New York.

En 2018, la Ville de Lausanne a donné son nom à une rue du nouveau écoquartier des Plaines-du-Loup, au nord de la capitale vaudoise.

sj, ats