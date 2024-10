Comme chaque année à la mi-octobre, Lausanne s'apprête à effectuer une plongée dans la culture souterraine. Pour sa 23e édition, le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) investira le casino de Montbenon, le Cinéma Bellevaux, l’Auditorium de l'EJMA ou encore la galerie HumuS du 16 au 20 octobre.

Une grande partie des projections auront lieu au casino de Montbenon (image prétexte). ATS

«Sans cesse à la recherche de ce qui chatouille au mieux la rétine, jamais dépourvue d’idées pour y parvenir, cette 23e édition, qui s'annonce radieusement haletante et digitalement poignante, nous embarquera en expédition visuelle à dos d'âne, sur un tricycle aux côtés d’une panthère ou à bord d'un Taxi zum Klo, à choix», se réjouissent les organisateurs.

Plus concrètement, pas moins de 89 projections, dont 49 courts et longs métrages en compétition internationale, seront proposés cette année. Quelque 22 performances sonores auront également lieu, ainsi que sept projets pluridisciplinaires, quatre workshops, un vernissage et une radio.

Cinéma

«Fotogenico» de Marcia Romano et Benoît Sabatier ouvrira les feux pour la partie cinématographique. Le film entraînera les spectateurs «dans le Marseille alternatif du point de vue d'un père en quête de réconciliation avec la disparition de sa fille».

Les courts-métrages proposeront quant à eux «des pistes pour décrypter le sensible, le thème de l'anxiété exprimé par des dauphins et des fleurs, des règles de jeu absurdes, ou encore du surréalisme, de l'expérimentation analogique et l'esthétique de Youtube».

Musique On et Off

Le programme musical s'annonce tout aussi décoiffant avec «des stratégies-scènes-techniques artistiques et militantes drastiquement différentes» dans la Salle des Fêtes du mercredi au samedi soir. Parmi les têtes d'affiche, l'Argentine Andrea Pensado, le Kenyan Lord Spikeheart ou encore Radon, le trio zurichois de «dynamic witchcore». A ne pas manquer non plus, le groupe Billy Bao «qui n'écrit pas de chansons et qui laisse les instruments au public».

Le LUFF propose aussi un festival off gratuit et haut en couleur, avec au menu des concerts, mais également un «espace d'expérimentation sonore et d’improvisation collective lors de deux Jam Noise». Un «concert sauvage» pourrait même avoir lieu à l'issue de ces sessions, laissent entendre les organisateurs.

Ateliers

Différents ateliers sont également prévus pour les personnes désireuses d'expérimenter par elles-mêmes. «Exercices d'écoute de notre confusion», «sculpture avec de l'air et ce que l'on croit être vide et invisible», claquettes, ou encore création d'un orgue avec des chutes de tubes en plastique figurent parmi les éléments à choix.

