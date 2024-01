Neuf compagnies de danse contemporaine de Suisse et d'ailleurs se produiront sur 36 scènes dans toutes les régions du pays. La 19e édition de «Steps», Festival de danse du Pour-cent culturel Migros, se déroulera du 24 avril au 19 mai.

Les artistes japonais Saburo Teshigawara et Rihoko Sato, âgés de plus de 50 et 70 ans, s'emparent de "Tristan et Iseut", dans l'opéra de Wagner. ATS

Ces neuf compagnies donneront un aperçu de la diversité de la chorégraphique contemporaine. On y découvrira des créations de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne, du Canada, de Norvège et du Japon, ainsi que trois coproductions de Steps: deux de Suisse et une internationale dans le domaine de l’inclusion, indique mercredi le Festival de danse dans un communiqué.

Coup d'envoi à la Comédie de Genève

En Suisse romande, le festival donnera son coup d'envoi à la Comédie de Genève avec la première de «Kantik», une création de la chorégraphe franco-suisse Perrine Valli du 25 au 28 avril. L'artiste se tourne vers les neurosciences pour prolonger son exploration des lois du désir et de l’attraction des corps. Ce chant des corps est inspiré, en partie, par le biblique «Cantique des Cantiques», lit-on encore sur le site de la Comédie.

En Suisse alémanique, la pièce «Story, story, die.» du chorégraphe norvégien Alan Lucien Øyen et de sa compagnie winter guests ouvrira les feux le 24 avril au Kurtheater Baden. Quelques jours plus tard, le 28 avril, les Tessinois pourront découvrir au LAC (Lugano Arte e Cultura) «Assembly Hall», un hybride de danse-théâtre de la chorégraphe canadienne Crystal Pite et Jonathon Young, dramaturge résident de Kidd Pivot, célèbre compagnie située à Vancouver.

Les amateurs de ce rendez-vous bisannuel de danse pourront encore assister au spectacle «Les Porte-Voix – Cabaret ventriloque» de la chorégraphe et danseuse Yasmine Hugonnet, née à Montreux. Elle propose aussi, avec sa compagnie «Arts mouvementés», un cabaret dansé, avec une déclinaison pour le jeune public.

Un duo japonais incarne «Tristan et Iseut»

On peut encore signaler «Tristan et Iseut», l'opéra de Wagner s'inspirant de cette histoire médiévale d'amour impossible. Il est revisité par un duo d'artistes japonais Saburo Teshigawara et Rihoko Sato, âgés de plus de 50 et 70 ans.

En Suisse romande, en plus de la Comédie de Genève, certains spectacles pourront être vus à l'Aula Chantemerle à Moutier (JU), au Laténium à Hauterive (NE), à Nebia à Bienne, à l'Usine à Gaz à Nyon, au Théâtre Le Reflet à Vevey, au Théâtre Les Halles à Sierre, à l'Equilibre à Fribourg, au CO2 à Bulle, à la salle du Lignon à Vernier (GE) et au Théâtre du Passage à Neuchâtel.

Il s'agit de la première édition du festival de la nouvelle équipe de programmation de Steps, formée par Selina Beghetto, Marine Besnard et Frank Fannar Pedersen, et placée sous le thème «Les histoires». Ils travaillent sous la responsabilité de la directrice de Step, Valeria Felder.

bu, ats