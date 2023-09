La plus grande salle de cinéma de Suisse avec 750 places, le Capitole à Lausanne, rouvrira ses portes en février. Les spectateurs pourront voir sur un écran géant des films en 70 mm, la seule dans tout le pays, selon Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse.

La future maison du cinéma, gérée par la Cinémathèque suisse à Lausanne, a été dévoilée mercredi à la presse. Ici la grande salle, qui pourra accueillir 750 spectateurs dès la fin février 2024. ATS

A fin février lors la première projection, on pourra lire «Capitole» en lettres néon sur la façade du cinéma centenaire au centre de Lausanne. «On inscrira les titres des films en lettres métalliques, fichés dans une gouge», a dit Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, mercredi devant la presse lors d'une visite de chantier. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les films, «car on se fait facilement faucher les lettres».

Avec les deux salles de la nouvelle Maison du cinéma et leurs 900 places au total, le nombre de projections va monter en puissance, et dépasser les trois séances quotidiennes actuelles de la Cinémathèque à Montbenon. Les séances seront plus nombreuses et les événements pourront être multipliés.

bu, ats