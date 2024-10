La 12e édition du Festival Sine Nomine se déroulera de vendredi à dimanche à la salle de spectacle de Renens (VD). Cette année, les musiciens du quatuor s'associent avec les Grands-Parents pour le climat de la région lausannoise, qui, à l’occasion des 10 ans de leur association, sensibiliseront le public aux enjeux environnementaux actuels.

Le Festvial Sine Nomine qui se déroulera le week-end prochain à Renens donnera la parole aux Grands-parents pour le climat (archives). ATS

ATS

Les membres du Sine Nomine, comme une bonne part de celles et ceux qui suivent leur carrière, sont aussi des grands-parents soucieux de l’avenir de la planète. C’est pourquoi ils ont décidé de relayer ces préoccupations légitimes et leur amour de la nature en élaborant un programme autour du thème «Entre ciel et terre...», annoncent-ils.

Le festival voyagera ainsi de ville en campagne, «à la découverte d'un monde si beau et si fragile». Il y rencontrera des animaux: «La Truite» de Schubert, «l’Alouette» de Haydn, et la nature dans son entier, au travers des «Quatre Saisons» de Vivaldi. Les beautés de la nuit seront elles célébrées, en compagnie de Dutilleux. celles des couchers de soleil avec Respighi.

Parmi les artistes invités à la manifestation biennale figure notamment la mezzo-soprano Marina Viotti. La relève sera également présente avec l’Orchestre des jeunes de la Suisse romande. Une conférence sur les effets de la crise climatique dans le monde musical et un atelier pour enfants complètera la programmation.

quatuorsinenomine.ch/festival/programme

nt, ats