La 31e édition du festival de musique gratuit Jazz sur la Plage aura lieu vendredi 11 et samedi 12 août à Hermance (GE). Quatre scènes disséminées dans le village médiéval de la rive gauche accueilleront 17 concerts dès les fins d'après-midi.

Hermance (GE) va swinguer du vendredi 11 au samedi 12 août: le festival Jazz sur la Plage reprend ses quartiers pour une 31e édition (image d'illustration). ATS

Les organisateurs misent sur les talents locaux: 60% des artistes viennent de la scène genevoise et les 40% restants sont suisses ou de France voisine. Mind Spun ouvrira les feux au Caveau, suivi d'Arthur Donnot et de Gauthier Toux Trio avec son Biggest Steps.

La trompettiste Airelle Besson et ses musiciens feront vibrer la scène de la Plage. De quoi chauffer l'ambiance pour accueillir le groove des Lehmanns Brothers qui allient jazz, funk et afrobeat. Les vieux routiers du jazz, Burgundy Swing, swingueront sur la scène des Quais.

Samedi, les concerts débuteront dès 16h00. Les enfants ne seront pas en reste avec Chut Oscar! un spectacle à découvrir à la salle communale. Ce quartet entraîne le public dans la folle histoire du jazz.

Le pianiste et compositeur français Alexandre Millet sera samedi sur scène de la Plage. La soirée se poursuivra de manière festive avec The Blakats. Ces dix musiciens mélangent chant, rythmique et section cuivre. Sur les Quais, le Macadam Jazz Band produira un jazz traditionnel épuré dans lequel Armstrong et Bechet sont présents.

www.jazzsurlaplage.ch

tb, ats