Installé pour la première fois sur le quai du Mont-Blanc, le Marché de Noël de Genève a attiré près de 500'000 personnes entre le 16 novembre et le 24 décembre. La fréquentation est en hausse de 20% par rapport à l'édition précédente, qui avait eu lieu au Jardin Anglais.

«Le bilan est globalement très positif», a indiqué mardi à Keystone-ATS la co-organisatrice de Noël au Quai, Lara Mai Vo Van. Etant donné que le lieu était nouveau, elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais le public a répondu présent avec enthousiasme, «au-delà des attentes».

Les allées étaient plus larges et plus lumineuses, permettant d'accueillir plus de monde. Les Mouettes ont connu un vif succès pour transporter les visiteurs. Environ 80 artisans et restaurateurs étaient présents pendant les 38 jours de la manifestation pour créer une atmosphère de fête. Les deux prochaines éditions devraient à nouveau se dérouler sur le quai du Mont-Blanc.

