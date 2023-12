Le plus grand Père Noël du monde illumine les Rochers-de-Naye

Le plus grand Père Noël du monde est apparu mercredi soir sur une paroi des Rochers-de-Naye, au-dessus de Montreux. L'artiste lumière Gerry Hofstetter y a projeté une image du bonhomme rouge à la barbe blanche.

Le Père Noël géant occupait une surface d'environ 700 mètres de long sur 400 mètres de haut. Il était projeté depuis les hauts de Caux sur une paroi rocheuse située à plus de 2'300 mètres de distance, une opération «pas facile à réaliser», a expliqué l'artiste à Keystone-ATS.

Avec l'humidité, les nuages et la lune, la manoeuvre était «délicate». Le «secret d'une telle projection, c'est 80% la météo. Il faut comprendre la météo et être un peu fou pour prendre le risque», a relevé Gerry Hofstetter. Le spécialiste se sert d'un projecteur ultra puissant et a commencé les préparatifs cet été.

Avec cette illumination, l'artiste suisse souhaite faire passer un message: il faut toujours continuer à rêver et rester un peu des enfants. Et espérer, «car la lumière, c'est l'espoir», a-t-il dit.

Maison du Père Noël

Cette projection marque les 20 ans de la Maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye, une des animations du marché de Noël de Montreux. L'attraction attire quelque 20'000 personnes chaque année qui se rendent sur place, à plus de 2000 mètres, en train à crémaillère.

Le mythique personnage reçoit chaque année plus de 5000 lettres d'enfants adressées simplement au «Père Noël, Rochers-de-Naye». Quelque 150 m3 de matériel sont nécessaires pour aménager le tunnel qui mène au Père Noël et à son bureau.

Un artiste qui jongle avec la lumière

Gerry Hofstetter n'en est pas à son premier coup d'essai. En février 2022, pour célébrer l'« Année du Tigre » en Asie, il a illuminé la face nord de l'Eiger à Grindelwald avec une immense projection d'un tigre, s'étalant sur 5,3 km de long et dépassant les 2 km de hauteur. Cette œuvre monumentale, équivalente à 1'060 terrains de football, est censée représenter la majesté des montagnes suisses et a solidarité internationale de la Suisse. Elle servait également de cri d'alarme pour la protection des tigres, menacés d'extinction.

