Le 26e Festival Les Jardins Musicaux démarre mercredi. Il propose une programmation éclectique visant à mettre en valeur des projets audacieux d’artistes aux trajectoires multiples, actifs dans les musiques contemporaines et classiques ou le jazz.

Les Jardins Musicaux (ici son orchestre) se dérouleront jusqu'au 27 août. ATS

Théâtre musical, opéra, danse et concerts se côtoieront jusqu'au 27 août dans La Grange aux Concerts de Cernier (NE), dans de multiples lieux du Parc Chasseral ou dans le Parc du Doubs, en Franche-Comté voisine.

A l'occasion de ce festival, artistes et compositeurs régionaux, nationaux et internationaux tissent une toile qui s’étend de la Renaissance aux musiques actuelles.

Durant ce millésime 2023, le quatuor de musique contemporaine Béla croisera notamment le fer avec le guitariste Marc Ducret. Le festival propose également de la pop italienne à travers les siècles. Quant à l’orchestre du festival, il vagabondera entre friches industrielles, cathédrales et plein air. La voix dans tous ses états, avec ou sans micro, portera la seconde semaine du festival.

Les spectacles durent une heure sans entracte, dans des formats multiples, de solo à grand orchestre. Les concerts et spectacles s’enchaînent et proposent une explosion d’expressions sur le fil du son. «Un foisonnement musical où s’immiscent interrogations et regards pour une liberté́ rassembleuse», selon les organisateurs.

fazw, ats