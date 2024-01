Après le succès de sa première édition l’an dernier, la résidence hivernale du Montreux Jazz Festival (MJF) fera à nouveau vibrer la station de Villars-sur-Ollon (VD). Entre pop, rap, soul et musique instrumentale, six artistes émergents ont été sélectionnés pour se produire dans le cadre des MJF Spotlight Sessions.

Maria José Llergo est l'une des artistes émergentes qui se produira aux Montreux Spotlights Sessions à Villars (VD). ATS

Les concerts auront lieu au Théâtre du Villars Palace, les week-ends du 9 et 10 février, 16 et 17 février, ainsi que celui du 1er et 2 mars. Des DJ sets ouvriront et concluront chaque soirée dans le bar de l’hôtel, a communiqué le MJF mercredi.

Les artistes internationaux «parmi les plus prometteurs du moment» s'y produiront: Tony Ann, pianiste canadien aux mélodies entêtantes et mélancoliques, sera suivi le premier week-end de Marguerite Thiam, chanteuse française aux textes torturés et aux productions lo-fi.

Yamê, chanteur, rappeur et pianiste franco-camerounais dont le style inclassable a fait le buzz jusqu’aux Etats-Unis montera sur scène le 16 février. Le lendemain, ce sera au tour de María José Llergo, une chanteuse espagnole puisant dans la tradition du flamenco,

Enfin, sont attendus respectivement le 1er et 2 mars Holly Macve, chanteuse folk qui a collaboré avec Lana Del Rey et Victor Ray, puissante voix soul qui a d’abord résonné dans les rues de Londres avant de cumuler les millions de streams.

L’hiver passé, le Montreux Jazz Festival amenait son projet MJF Spotlight à Villars, après avoir fait voyager ses sessions à Londres, Hambourg ou Zurich. L’événement avait rapidement trouvé son public, curieux de découvrir de nouveaux artistes et de vivre une expérience musicale de qualité en station, souligne le MJF.

nt, ats