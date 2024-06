Les lecteurs de la région morgienne pourront s'adonner à leur passe-temps favori dans la fraîcheur et la verdure de la canopée vendredi et samedi. Les grands arbres du parc de l'Indépendance à Morges (VD) seront équipés de filets suspendus à des hauteurs variant entre un et douze mètres.

Le Parc de l'Indépendance à Morges est surtout connu pour ses tulipes, mais cette fin de semaine, ce sont ses grands arbres qui tiendront la vedette (archives). ATS

L'opération, baptisée «Prendre de la hauteur» offre «l'occasion rare de grimper dans les arbres majestueux afin d'y pratiquer la contemplation assis dans la canopée, de dessiner sur des tables suspendues ou encore de bénéficier de la lecture contée par le personnel de la Bibliothèque municipale sur le thème de l'arbre», ont fait savoir la Ville de Morges ainsi que Région Morges lundi dans un communiqué.

La journée du vendredi sera en partie réservée aux écoles. Le grand public sera accueilli dès 16h30 ainsi que le samedi. Une table ronde suspendue, ouverte à tous, sur le thème des «bénéfices écosystémiques des arbres et sur les difficultés d'arboriser en milieu urbain» aura lieu le vendredi de 17h30 à 18h30.

Gratuites et sans inscription, les activités sont ouvertes aux adultes et aux enfants à partir de sept ans, sous réserve de places disponibles et des conditions météorologiques. Les personnes à mobilité réduites sont également les bienvenues, pour autant qu'elles fassent une demande préalable. La sécurité de l'événement est assurée par l'association Cosimo.

