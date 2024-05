Le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) met en valeur dès dimanche et jusqu'au 11 août l'artiste et «set designer» suisse Camille Lichtenstern. Elle y présente une étonnante installation, intitulée «FINGS», mettant en scène quelque 600 objets insolites. L'oeuvre ressemble à une sorte de nature morte géante.

Le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) met en valeur dès dimanche et jusqu'au 11 août l'artiste et set designer suisse Camille Lichtenstern. ATS

ATS

Ce projet personnel résulte des expériences successives de ses différentes vies, explique le musée dans son dossier de presse. FINGS se veut la contraction de «finding things» en anglais, soit «trouver des choses». L'installation de l'artiste née en 1989 à Lyon est, en effet, composée d'objets chinés et sélectionnés pour leurs formes, leurs matières et leurs couleurs.

«Après les avoir méticuleusement répertoriés, l'artiste collectionneuse réintroduit ces objets, dont la fonction d'usage a été parfois oubliée, dans un nouveau circuit donnant lieu à une constellation d'histoire», décrit le CACY. Ses associations de «ready-mades» forment une sorte de nature morte géante.

«Non dénuée d'humour, cette proposition de Camille Lichtenstern questionne les frontières supposées ou réelles entre les disciplines et les métiers d'art», est-il noté. Sa carrière s'est développée dans les domaines de l'art et de la mode, avec un intérêt constant pour les objets du quotidien, à la fois sources d'inspiration et matériaux d'expérimentation formelle.

Titulaire d'un bachelor en arts visuels de l'ECAL (2012) et d'un diplôme en céramique de la HEAD-Genève, l'artiste expose régulièrement en Suisse et à l'étranger. En 2018, elle a décidé de quitter la Suisse et de s'éloigner du milieu de l'art contemporain pour s'installer à Paris. Elle se consacre à la publicité dans la mode. Des maisons et marques telles Boucheron, Cartier, Dior, Hermès et Kenzo font appel à elle.

sj, ats