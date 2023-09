La Fête des vendanges de Neuchâtel, qui attire plus de 300'000 personnes sur trois jours, commence ce vendredi soir. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider va assister au corso fleuri du dimanche, le dernier qui existe encore en Suisse.

Le corso fleuri de la Fête des vendanges est le dernier en Suisse de cette ampleur (archives)

Neuchâtel Xamax est l'invité d'honneur de cette 96e édition. En plus de son stand, le club participera au grand cortège du dimanche, dont le thème est «Vend'anges et démons». Au total, le corso fleuri sera composé de 13 chars, ont indiqué les organisateurs.

Spécificité de cette année, les engins seront plus grands que par le passé. «Jusqu’à 24 mètres pour certains, figurant ainsi parmi les longs chars autotractés au monde», a déclaré Yvan Flühmann, le créateur des chars, cité dans le communiqué. Ce corso nécessite 9 tonnes de fleurs. Les roses, tournesols et chrysanthèmes, sont commandés à la bourse aux fleurs de Suisse.

Elisabeth Baume-Schneider sera présente lors du corso fleuri du dimanche. Cela fait six ans qu'un membre du Conseil fédéral n'était plus venu à la fête.

Environ 300 stands

Le vendredi, des animations musicales et un défilé de guggenmusik sont au programme. Le samedi, un cortège des enfants, une bataille de confettis, des fanfares et un spectacle pyro-mélodique vont animer la fête. Et bien sûr, les carrousels raviveront les petits et grands durant la manifestation.

Les visiteurs pourront étancher leur soif ou calmer leur faim en commandant auprès des 300 stands de nourriture et de boissons. Pour la 2e fois, la manifestation propose un village des vignerons à la rue du Seyon, qui comptera 20 stands, contre 17 l'an dernier.

js, ats