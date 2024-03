Le Septembre musical Montreux-Vevey innove pour sa 78e édition. Du 5 au 13 septembre, le festival propose de nouveaux formats de concert avec la complicité de musiciens renommés. Il investira sept lieux emblématiques de la Riviera vaudoise.

Gautier Capuçon fait partie des artistes invités (archives). ATS

Les organisateurs promettent «une expérience multisensorielle où la musique se mêle à l'image et même à l'humour», annoncent-ils jeudi dans un communiqué. Huit concerts sont au menu, avec le Kristjan Järvi Ensemble, le Baltic Sea Philharmonic, Gautier Capuçon et Jérôme Ducros, ou encore Timothy Chooi et Alexander Malofeev.

La musique classique est une source d'inspiration intemporelle, mais elle a un besoin urgent d'innover, souligne le communiqué. L'objectif est aussi de populariser ce style musical et de le rendre accessible au plus grand nombre. Les billets de concerts seront à 10 francs pour les jeunes, entre 49 et 59 francs pour les adultes.

Malgré la fermeture pour travaux de l'Auditorium Stravinski à Montreux, les organisateurs ont décidé de rester fidèles à la Riviera. Le festival investit sept lieux cette année, dont certains sont inhabituels. Il s'agit notamment de plusieurs hôtels et palaces de la région, mais aussi de la salle Omnisport du Pierrier de Clarens et de la salle des remparts à La Tour-de-Peilz.

ll, ats