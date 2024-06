A Genève, la Scène Ella Fitgerald, ancrée au coeur de la verdure du parc La Grange, propose plus de 30 concerts gratuits en soirée du 22 juin au 23 août. Du hip-hop à la fanfare techno en passant par le jazz, le classique ou la pop brésilienne: il y en aura pour tous les goûts.

Le groupe hip-hop mi-humain, mi-marionnette Puppetmastaz se produira sur la Scène Ella Fitzgerald au parc La Grange le samedi 22 juin pour lancer la programmation 2024 d'une série de 30 concerts gratuits. ATS

La saison s’ouvrira cette année dans le cadre de la Fête de la musique les samedi 22 et dimanche 23 juin, avec deux doubles concerts. La fanfare techno locale O.U.M.P.H. ouvrira les feux avec son énergie électrisante, suivie par les déjantés Puppetmastaz, le premier groupe hip-hop mi-humain mi-marionnettes au monde.

Le dimanche, El Mizan, le plus romand des groupes de rock-chaabi, distillera ses grooves magnétiques. Il laissera la place à la grande Souad Massi, considérée comme l’une des plus belles voix féminines d’Afrique du Nord.

Des artistes venant d'horizons très variés sont attendus. Il y aura les rythmes envoûtants sur instruments traditionnels des Japonais d’Ajate, du marimba-cumbia-punk des Mexicains de Son Rompe Pera, du flamenco avec Las Migasla. La Macédoine sera représentée par Džambo Aguševi Orchestra qui rendra hommage à l'héritage musical des Balkans.

Les musiques urbaines actuelles ne seront pas en reste avec trois têtes d’affiche: Meryl, véritable force de la nature à la voix qui oscille entre créole et français, Sampa The Great, l’une des plus grandes rappeuses du continent africain et Yendry avec ses rythmes latins et ses beats électroniques.

Du cinéma aussi

Le pianiste Christophe Chassol revisitera des films emblématiques du catalogue Gaumont dans un concert unique mêlant musique et cinéma. Le guitariste genevois, Louis Matute et son Large Ensemble proposeront des mélodies teintées de pop et de saudad. L’Orchestre de la Suisse Romande clôturera la saison avec un voyage mozartien mettant en vedette le clarinettiste italien Kevin Spagnolo.

Les concerts sont gratuits et sans réservation. Ils ont généralement lieu les lundis, mercredis et vendredis et débutent à 21h00. Une buvette avec de la petite restauration est ouverte dès 18h00.

www.scene-ellafitzgerald.ch

tb, ats