A Genève, l'association La Barje poursuit son engagement en faveur de la sécurité des baigneurs du bord du Rhône avec son action de prévention «Lâche pas ta bouée!». Elle prête cet été des sacs étanches/aide à la flottaison.

Développés pour la baignade en eaux vives par le Bureau de prévention des accidents, ces sacs offrent une double fonctionnalité. Ils permettent non seulement de protéger les effets personnels des baigneurs, mais aussi de servir de flotteurs de secours en cas de besoin, indique la Barje jeudi dans un communiqué.

Ces sacs peuvent se détacher s'ils sont pris dans une branche ou une racine. Ils offrent un soutien précieux aux baigneurs en difficulté.

Ces aides à la flottaison sont prêtées gratuitement, en libre service, auprès du stand tenu par l'équipe de Lâche pas ta bouée! ou disponibles à la buvette A la pointe. Il est donc aisé de les emprunter pour aller nager et les rendre à la buvette une fois hors de l'eau.

«Lâche pas ta bouée!» est une action de prévention et réduction des risques par les pairs liés aux consommations et à la baignade dans le fleuve. La Barje engage chaque été douze jeunes entre 18 et 30 ans chargés d’aller à la rencontre du public des rives du Rhône afin de le sensibiliser, l’informer et le responsabiliser.

En 2022, ce sont plus de 10’000 discussions qui se sont tenues au bord du Rhône. Quelque 6000 litres d’eau ont été distribués. Selon la police cantonale genevoise, la moyenne de nombre de victimes de noyade par an était de sept entre 2016 et 2021.

