Le Prix 2024 de la Ville de Sion a été attribué aux quatre artistes Laurent Possa, Robert Hofer, Pierre-Alain Zuber et Camille Cottagnoud ayant oeuvré à la création de la Ferme-Asile. Dotée de 10'000 francs, cette distinction est remise tous les quatre ans, lors de la dernière année de la législature.

Aujourd'hui, "lieu culturel incontournable et singulier", la Ferme-Asile était jusqu'au milieu des années 1980, une exploitation agricole approvisionnant l’hôpital de Sion, rappelle la Ville de Sion. Ici en 2004 (archives). ATS

Ce prix récompense «aussi bien leurs pratiques artistiques que leur engagement collectif pour la création et la pérennité du centre culturel de la Ferme-Asile», dont le rayonnement «dépasse très largement les frontières sédunoises», indique mercredi la Ville de Sion dans un communiqué. Leur distinction leur sera décernée lors d’une cérémonie officielle organisée à la fin de l’année.

Aujourd'hui, «lieu culturel incontournable et singulier», la Ferme-Asile était jusqu'au milieu des années 1980, une exploitation agricole approvisionnant l’hôpital de Sion, rappelle la Ville de Sion. La proposition de transformer ces lieux – à l'abandon depuis une dizaine d'années – en un espace artistique pluridisciplinaire émane du sculpteur Angel Duarte, décédé en 2007.

Le plasticien Laurent Possa, le sculpteur Pierre-Alain Zuber, le photographe Robert Hofer et le cameraman Camille Cottagnoud se joignent au projet et les bâtiments sont rénovés entre 1994 et 1996 grâce à leur investissement personnel et l’appui de nombreux bénévoles, détaille-t-on de même source. La Ferme-Asile a été créée «par les artistes et pour les artistes»; elle vise à «rapprocher le public du monde de l’art».

