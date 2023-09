Le téléphérique du Salève fonctionne à nouveau, après avoir été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover les deux gares de l'installation mise en service en 1932 et emblématique du Grand Genève.

Le téléphérique du Salève fonctionne à nouveau. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover les deux gares de l'installation mise en service en 1932. ATS

Conçue par l'architecte genevois Maurice Braillard, la gare d'arrivée, classé monument historique en 2018, a été complètement réhabilitée. La façade en béton a été restaurée et la galerie a retrouvé son essence originelle avec ses carreaux en damiers au sol, a indiqué mardi le Groupement local de coopération transfrontalière pour l'exploitation du Téléphérique du Salève (GLCT TS).

De nouveaux espaces ont été développés, comme une salle de séminaire et un belvédère au sommet de la station. Le restaurant à 1100 mètres d'altitude, qui offre une vue panoramique sur le bassin lémanique, et le nouveau bistrot ouvriront lorsque le GLCT TS aura trouvé un restaurateur pour les exploiter.

Plus écologique

La rénovation répond à certaines exigences en matière de consommation d'énergie et de ressources: chaudière à granulés de bois, optimisation des chauffages, ventilation mécanique à double flux. Un système de surventilation nocturne ainsi que la pose de stores intérieurs et de brise-soleil orientables doivent permettre de maintenir des températures confortables en été.

La gare de départ dispose, elle, d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires en toiture. Le téléphérique n'étant pas raccordé au réseau d'eau potable, la gestion de l'eau est cruciale. L'eau de pluie est récupérée à la gare d'arrivée, filtrée et réutilisée pour les toilettes et les espaces verts.

Week-end festif

Les travaux se sont montés à plus de 13 millions d'euros. Les installations techniques n'ont pas été touchées, car elles avaient déjà été remplacées en 2013-2014. L'installation transporte environ 300'000 usagers par année vers et depuis la «montagne des Genevois».

Un week-end festif est prévu les 7 et 8 octobre à l'occasion de l'inauguration officielle. La partie protocolaire se déroulera le samedi matin, puis des animations seront proposées au public dès midi et le dimanche. Au programme: des traversées du funambule français Nathan Paulin, des animations de la Maison du Salève, un mur d'escalade, un parcours interactif.

za, ats