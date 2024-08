Le festival d’ici et d’ailleurs de l’association des Rencontres d’ici et d’ailleurs (REDIDA) de Sion, qui vise à favoriser la rencontre et le partage entre les différentes communautés, suisse et étrangères, débute lundi prochain et se déploie jusqu'au 31 août. Au programme: concerts, spectacles, films, cuisines et musiques du monde.

Le festival REDIDA a lieu du 26 au 31 août à Sion. ATS

«Sion compte près de 120 nationalités. Le festival REDIDA est une manière de valoriser cette diversité culturelle, de la mettre sur le devant de la scène le temps d’une semaine», explique mercredi à Keystone-ATS Christel Jost, responsable de l’intégration au sein de la Ville et membre du comité d’organisation.

«Il s'agit notamment de permettre aux personnes issues d'autres communautés de s'impliquer dans un événement public durant lequel, elles nous font découvrir leurs traditions, coutumes et cuisines», ajoute-t-elle. Mais aussi de sensibiliser et promouvoir la diversité.

«Ce festival est un moyen de casser les barrières et les préjugés. Et, en ce sens, découvrir la cuisine de l'autre est un bon point de rencontre», complète Olivier Juillerat, président de REDIDA, qui parle d'un événement bon enfant où règne la bonne humeur. L'événement est organisé tous les deux ans par l'association, avec le soutien de Sion.

Une tavolata

Cette année, outre les activités proposées tout au long de la semaine, une tavolata gourmande est également agendée mercredi 28 août. Organisée en collaboration avec la Médiathèque Valais – Sion, qui s'occupe de prendre les inscriptions, cette tablée réunira entre autres des représentants des communautés participant au festival et des personnalités politiques et culturelles, indique un communiqué de la Ville.

«Cette tavolata vise à relier des gens de divers horizons, à les encourager à se rencontrer et à se parler de leurs expériences de migrations ou d'expatriations et de bien d’autres sujets», relève encore Christel Jost. Plus d'une quarantaine de personnes pourront s'y retrouver.

Week-end festif

Durant le week-end, vingt stands de cuisines du monde feront voyager le public d’Albanie au Rwanda, en passant par le Pérou, le Sri Lanka, le Brésil ou encore l’Ethiopie. Un bar des bières du monde complétera le voyage, avec des escales en Thaïlande, Suède, Belgique, Argentine ou Ecosse. La musique sera, elle aussi, l'occasion de s'évader avec des sons venus d'ailleurs.

Au total, entre 4000 et 5000 personnes sont attendues.

https://redida.ch/

zd, ats