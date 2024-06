Le Refugee Food Festival, le festival de cuisine des réfugiés, fait son retour à Genève du 11 au 15 juin. De quoi savourer des plats sri lankais, afghans, érythréens et ukrainiens dans plusieurs restaurants du bout du lac. Un banquet iranien clôturera la manifestation.

Le Refugee Food Festival sera l'occasion de découvrir diverses cuisines du monde, notamment des spécialités sri lankaises, afghanes et ukrainiennes (illustration). ATS

Six établissements de restauration et une boulangerie participeront à cette cinquième édition du festival, ont indiqué le Refugee Food Festival et l'Hospice général, qui se sont à nouveau associés pour l'organiser. La marraine de l'édition est Alessandra Montagne, cheffe des restaurants Nosso et Tempero, à Paris.

Cet événement culinaire est organisé à Genève et dans douze villes françaises. Ses objectifs sont multiples: sensibiliser, informer, lutter contre les préjugés véhiculés sur les personnes exilées, permettre l’insertion professionnelle des personnes réfugiées dans le secteur de la restauration et rassembler autour de la table.

A Genève, les six établissements partageront leur savoir-faire avec sept cuisinières et cuisiniers venus trouver refuge au bout du lac, pour valoriser leur patrimoine culinaire et concocter des menus inédits à quatre mains. Ces repas créés en duo permettront de montrer que la cuisine est un puissant outil d'insertion sociale et professionnelle, relèvent les organisateurs.

https://festival.refugee-food.org/geneve

