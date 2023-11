Le gros chantier de construction de l'extension et de rénovation du Tribunal cantonal vaudois (TC) avance bien. Les nouveaux locaux devraient être opérationnels pour le printemps 2025. L'objectif est de réunir toutes les cours sur le site de l'Hermitage à Lausanne.

Le chantier du Tribunal cantonal ouvre ses portes à Lausanne Le chantier du Tribunal cantonal vaudois, à Lausanne, a ouvert ses portes jeudi aux médias. Commencée en 2022, l'extension du bâtiment devrait être opérationnelle au printemps 2025. Les travaux auront coûté plus de 30 millions de francs. 09.11.2023

Le chantier a ouvert ses portes jeudi lors d'une visite officielle en présence de la conseillère d'Etat en charge de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Isabelle Moret, a indiqué jeudi le Canton dans un communiqué. La nouvelle réalisation «se distingue par son intégration subtile dans le paysage et par son exemplarité en matière de climat et de durabilité», résume-t-il.

La structure cylindrique s'illustre par «son élégance et sa sobriété, s'insérant avec finesse dans le prolongement de la façade sud du bâtiment existant. Son empreinte au sol réduite et sa silhouette mesurée en hauteur renforcent l'unité de l'ensemble».

Ses toitures végétalisées sont ornées de plus de 400 panneaux photovoltaïques. Le chantier est devisé à 30,2 millions de francs, dont 6,7 millions liés au Plan climat vaudois.

sj, ats